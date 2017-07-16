بالفيديو.. تعذيب وضرب مبرح لمواطن داخل مركز تأهيل في وداي الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تعرض مواطن للضرب المبرح والتعنيف الجسدي داخل مركز التأهيل الشامل في محافظة وادي الدواسر، الأمر الذي أدى إلى ظهور كدمات في أنحاء متفرقة في جسده.

وأوضح سالم القحطاني، والد النزيل، أنه اكتشف تعرض نجله للاعتداء والضرب داخل المركز بعد قيام نجله الأكبر بزيارة مفاجئة لأخيه داخل المركز، ولاحظ عليه آثار الضرب باليدين والظهر.

وأضاف القحطاني أن المركز تفاعل مع بلاغهم، وقام بتحويل النزيل إلى المستشفى العسكري بالمحافظة لإجراء اللازم له، مشيرا إلى أن المستشفى أعدت تقريرا يثبت وجود كدمات متعددة، مؤكدا أنه تقدم بخطاب إلى محافظ وادي الدواسر لفتح تحقيق في الحالة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت مصادر أن التحقيقات الأولية التي أجرها مركز شرطة كمدة بالجوبة شرق المحافظة اتضح من خلالها اتهام أحد عمال الشركة المشغلة بالوقوف وراء تعذيب النزيل، مشيرة إلى أنه صدر قرار بإيقافه بمركز الشرطة تمهيداً لتحويله للنيابة العامة.