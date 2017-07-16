أمانة الباحة تكشف ملابسات الحادث المروري المروع لعمال بني كبير - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشف المركز الإعلامي بأمانة منطقة الباحة، عن ملابسات الحادث المروري المروع، الذي وقع أمس السبت، في على طريق الباحة بلجرشي، أمام مطابع دار الغامدي مركز بني كبیر بالمنطقة، ونتج عنه وفیات وإصابات.

وقالت الأمانة في بيان توضيحي، إن الحادث المروري المؤسف وقع قرابة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس في الشارع العام، بنزول الزاوية بمركز بني كبیر مقابل قرية الظفیر، باتجاه مدينة الباحة أثناء تنفیذ أعمال صیانة مصابیح أعمدة الإنارة عن طريق البلدية على ذات الطريق، مشيرة إلى البلدية اتبعت كافة معايیر السلامة والعمل في عطلة الأسبوع.

وأضافت، أن الحادث المروع وقع في وقت لا يمثل فترة ذروة مرورية، موضحة أن انحراف مركبة كانت تسیر بسرعة عالیة قادمة من الاتجاه المعاكس باتجاه محافظة بلجرشي، وھي شاحنة قلاب محملة بالأسفلت تابعة لشركة وطنیة، فقد سائقھا السیطرة علیھا فانحرفت وتجاوزت الجزيرة الوسطى الخرسانیة وعبرت إلى الاتجاه المقابل، مشيرة إلى أن الشاحنة القلاب ارتطمت بسیارة رافعة الونش المتوقفة، التابعة للبلدية، وكان بجوارھا عدد من العمالة وھم فنیو الإنارة من عمالة بلدية بني كبیر، وأسفر الحادث عن وفاة اثنین من العمالة في الحال أحدھما باكستاني، والآخر بنغالي الجنسیة، فیما أصیب عامل ثالث باكستاني، وتم نقله لمستشفى الملك فھد في الباحة وحالته حرجة.

وأشار البیان إلى أن رئیس بلدية بني كبیر والمختصین في البلدية قد باشروا الحادث في الموقع بعد حدوثه بدقائق معدودة، معبرة عن أسفھا الشديد لوقوع ھذا الحادث المروري المؤسف، وأن على قائدي المركبات عدم القیادة بسرعة على الطرق، والالتزام بالسرعة النظامیة، داعیة الله بالرحمة للمتوفین وبالشفاء العاجل للمصابین.