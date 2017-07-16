بالصور.. جامعة أمريكية تكرم والد مبتعث توفي قبل تخرجه - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كرمت جامعة لورنس الأمريكية، والد المبتعث إبراهيم الماضي، الذي توفي مؤخرا بتسليمه شهادة تخرج ابنه من الجامعة، وبدت على المهندس محمد الماضي مشاعر الفرح والحزن في آنٍ واحد، عن شكره لجامعة لورنس على هذا التكريم.

واستقبل المسؤولين عن الجامعة المهندس محمد الماضي، لتسليمه شهادة تخرج ابنه المتوفى، في حضور نخبة من أساتذة الجامعة الذين قاموا بالتدريس للمبتعث، الذين أكدوا بدورهم على تفوقه الدائم، واجتهاده في التحصيل العلمي.