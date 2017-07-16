السيسي ووزير الدفاع المصري يعزيان أبناء الأمير عبد الرحمن هاتفيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالا هاتفيا بأبناء الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

كما تلقى أبناء الفقيد اتصالات هاتفية من كل من القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي،الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار، عبَّروا فيها عن عزائهم ومواساتهم في وفاة والداهم صاحب السمو الملكي .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس المصري ولوزير الدفاع ولوزير الدولة للإنتاج الحربي على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعيًا الله عز وجل ألا يريهم أي مكروه.