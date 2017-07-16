إلغاء سفر راكبة سعودية بسبب وعكة صحية قبل إقلاع الطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعرضت راكبة سعودية لوعكة صحية، قبل إقلاع الطائرة التي كانت ستقلها من مصر إلى الكويت، ما اضطر السلطات في مطار القاهرة لإلغاء سفرها وتم نقلها إلي أحد المستشفيات لاستكمال علاجها.

صرحت مصادر طبية بالمطار، بأن الراكبة عانت من انخفاض ضغط الدم، وذلك بعد إنهاء إجراءات السفر علي الطائرة المصرية رحلة 2615 وقبل اقلاعها بدقائق.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل الراكبة من صالة الترانزيت بالمطار بمعرفة محمود غنيم مشرف الإسعاف، إلي عيادة الحجر الصحي بمبني الركاب ” 3 ” ، وقام الدكتور عبد الرحمن فؤاد نائب مدير الحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي علي الراكبة، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وتقرر إلغاء سفرها ونقلها إلي مستشفي الدمرداش.