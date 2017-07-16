شرطة الرياض تقبض على جميع المتورطين في حادث تبادل النيران - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت شرطة منطقة الرياض مساء السبت، بيانا تفصيليا كشفت فيه عن ملابسات وتفاصيل القبض على جميع الأشخاص الذين تورطوا في حادثة تبادل إطلاق النار غرب العاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية رصدت قيام عدد من الأشخاص ذوي السلوك المنحرف بتبادل إطلاق النار نتج عنه إصابة أحدهم وإعطاب مركبة شقيقه، و قيام آخرين بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش على واجهة أحد المنازل غرب العاصمة الرياض، وتوثيق تلك الحوادث ونشرها عبر برنامج السناب شات من باب المجاهرة والمفاخرة واستخدام معرفات وكنى سبق رصدها.

وأضاف: بالنظر لخطورة ما أقدم عليه الجناة ، وتهديدهم السكينة العامة وإزعاج السكان فقد باشرت الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض أجرتها البحثية في تحديد هوياتهم وتوصلت إلى أنهم من أرباب السوابق و مطلوبين لارتكابهم جرائم التفحيط المعاقب عليها نظاما وباشرت خطط متابعتهم وضبطهم.

وأشار إلى أنه تم ضبطهم وضبط الأسلحة المستخدمة وتحريزها في وقت قياسي بكمائن مختلفة شملت عدة محافظات، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تمهيدا لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.