وفاة باكستاني بعد احتراق مركبته في حادث مروري بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

توفي وافد باكستاني، إثر حادث مروري مروع بوادي ممنا بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة.

وتبين أن السرعة الجنونية التي كان يقود بها الوافد ه يسبب وقوع الحادث حخيث انحرفت المركبة واصطدمت بعمود بجانب الطريق، ما أدى لاحتراق المركبة.

نقل المصاب الى مستشفى المخواه العام بواسطة الهلال الأحمر، وتوفي متأثراً بإصابته، فيما تباشر فرق الدفاع المدني الحادث.