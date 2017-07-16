 وفاة باكستاني بعد احتراق مركبته في حادث مروري بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة باكستاني بعد احتراق مركبته في حادث مروري بالباحة

وفاة باكستاني بعد احتراق مركبته في حادث مروري بالباحة
محمد بن شقيه(صدى):

توفي وافد باكستاني، إثر حادث مروري مروع بوادي ممنا بمحافظة المخواه بمنطقة الباحة.

وتبين أن السرعة الجنونية التي كان يقود بها الوافد ه يسبب وقوع الحادث حخيث انحرفت المركبة واصطدمت بعمود بجانب الطريق، ما أدى لاحتراق المركبة.

نقل المصاب الى مستشفى المخواه العام بواسطة الهلال الأحمر، وتوفي متأثراً بإصابته، فيما تباشر فرق الدفاع المدني الحادث.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله
نتائج السرعة المميته فعل مثل المنتحر

[ عدد التعليقات: 29646 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويكفينا شر الحوادث ومسبباتها ,, آمين ,,

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