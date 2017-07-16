رئيس داغستان يلتقي سفير المملكة لدى روسيا الاتحادية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

التقى رئيس جمهورية داغستان رمضان عبد اللطيبوف في محج قلعة، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي .

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز العلاقات والتسهيلات لضيوف الرحمن في موسم الحج للعام 1438هـ وبشكل خاص حجاج جمهورية داغستان .

حضر اللقاء رئيس الوزراء عبدالصمد حميدوف ونائبه رمضان جعفاروف والقنصل العام الروسي بجدة باغافودين علييف، وممثل وزارة الخارجية الروسية في داغستان أميرخان محمد دادايف، ومفتي داغستان أحمد عبداللايف.