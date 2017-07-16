⁠⁠⁠⁠⁠إنطلاق مناورات عسكرية في رومانيا بمشاركة دول بالناتو - صحيفة صدى الالكترونية

بوخارست(صدى):

شارك نحو 5 آلاف جندي في إنطلاق المناورات العسكرية في رومانيا؛ بمشاركة قوات من دول حلف الأطلنطي ” الناتو ” .

وذكرت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت- أن هذه المناورات يشارك فيها قوات من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأرمينيا وكرواتيا علاوة على الدولة المضيفة رومانيا، حيث حضر الافتتاح الرئيس الروماني كلاوس ايونيس والجنرال بيتر بافال رئيس اللجنة العسكرية بحلف الناتو.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المناورات – التي تجرى تحت دعم جوي أمريكي- روماني تستهدف بث الطمأنينة في نفوس شركاء الناتو؛ بشأن الموقف من روسيا؛ خاصة في ضوء قيامها بضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.

ومن المنتظر أن تستمر هذه المناورات حتى الخميس القادم.