العين يفوز على المنتخب للناشئين بهدف دون رد وديا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز نادي العين على منتخبنا الوطني للناشئين بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن المرحلة الأولى من معسكر منتخبنا الإعدادي المقام في منطقة الباحة والذي يختتم الخميس المقبل.

وتمكن اللاعب سعد الزهراني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 15 من شوط المبارة الأول معلناً الهدف الأول للعين، لتستمر بعدها بقية مجريات الشوط الأول من المباراة وكامل زمن الشوط الثاني في سجال بين فريق العين وفريق منتخبنا الوطني، حتى اعلنت صافر حكم اللقاء إنتهاء المباراة بتقدم العين بهدف.

قاد المباراة تحكيميًا الحكم محمد العمري ساحة، وساعده الحكمان صالح الزهراني وعادل الغامدي، وابراهيم الزهراني رابعًا.