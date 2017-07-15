⁠⁠⁠⁠⁠أردوغان يتوعد معارضيه بالإعدام - صحيفة صدى الالكترونية

أردوغان يتوعد معارضيه بالإعدام
توعد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بقطع ” رؤوس معارضيه ” ، المسئولين عن محاولة تحركات الجيش، العام الماضى، التى ينسبها نظامه إلى الداعية، فتح الله جولن، الذى ينفى أى تورط فيها.
وقال ” أردوغان ” ، خلال إحياء الذكرى الأولى لمحاولة تحركات الجيش، فى 15 يوليو 2016، ” قبل كل شيء سننتزع رؤوس هؤلاء المعارضين ” ، مضيفًا أنه سيؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام فى تركيا، إذا صوت البرلمان على ذلك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29646 ] نشر منذ 4 ساعات
انت اللي يبغالك قص راس ياقردوخان ,,
براغى[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات
باذن الله سنري اليوم الذى سيعلق فيه راس هذا الافاق الفتان الذى كل دوره المرسوم له زعزعة سلام وامن الدول العربية
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكثر معارضيك لين تبلش بنفسك