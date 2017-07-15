 ⁠⁠⁠⁠⁠أردوغان يتوعد معارضيه بالإعدام - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠أردوغان يتوعد معارضيه بالإعدام

⁠⁠⁠⁠⁠أردوغان يتوعد معارضيه بالإعدام
أنقرة(صدى):

توعد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بقطع ” رؤوس معارضيه ” ، المسئولين عن محاولة تحركات الجيش، العام الماضى، التى ينسبها نظامه إلى الداعية، فتح الله جولن، الذى ينفى أى تورط فيها.

وقال ” أردوغان ” ، خلال إحياء الذكرى الأولى لمحاولة تحركات الجيش، فى 15 يوليو 2016، ” قبل كل شيء سننتزع رؤوس هؤلاء المعارضين ” ، مضيفًا أنه سيؤيد إعادة العمل بعقوبة الإعدام فى تركيا، إذا صوت البرلمان على ذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29646 ] نشر منذ 4 ساعات

انت اللي يبغالك قص راس ياقردوخان ,,

[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 3 ساعات

باذن الله سنري اليوم الذى سيعلق فيه راس هذا الافاق الفتان الذى كل دوره المرسوم له زعزعة سلام وامن الدول العربية

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكثر معارضيك لين تبلش بنفسك

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