وزير الخارجية التونسي يزور الصين الثلاثاء المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

يقوم وزير الشئون الخارجية التونسية خميس الجيهناوي، بزيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، من 18 إلى 20 يوليو الجاري، بدعوة من نظيره الصيني وانج يي.

وتأتي هذه الزيارة، لبحث واقع علاقات التعاون الثنائي التونسي الصيني في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتنويعها، والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت- إنه بالإضافة إلى اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني، سيجري الجهيناوي سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الصينيين.