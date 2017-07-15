نتنياهو يعلن إعادة فتح المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

نتنياهو يعلن إعادة فتح المسجد الأقصى
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك تدريجيا اعتبار من ظهر غد الأحد.
جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة (سكاي نيوز) العربية دون المزيد من التفاصيل.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قد دعت المجتمع الدولي بأسره، إلى التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى.
وحذرت الحكومة – في بيان اليوم – من الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على المسجد الأقصى، ومدينة القدس بشكل عام، مطالبه بوقفها فورا، وفتح المسجد الأقصى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29646 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنكم الله واذلكم يا مصايب الأرض ,, آمين ,,
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمن صار اليهود يتحكمون بالعرب
حسبي الله ونعم الوكيل
الله يرحمك ياصدام حسين
دق خشومهم دق
علي القحطاني[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 38 دقيقة
يستاهلون العرب وانا اولهم تخاذلنا في انفسنا فضعفنا
وين الحميييه والغيرة ام راحة
🙁
متابع[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 37 دقيقة
تنشد عن الحال هذا هو الحال
يا أمة الاسلام وصل بنا الحال الى أن يغلق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في وجوه قاصديه ومن .. من ،، من هذا الوضيع نتن ياهو
أما من احساس يا أمة لا اله الا الله
أما من كرامة يا أمة لا اله الا الله
أما من عزة يا أمة لااله الا الله
اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا
لاحول ولا قوة لنا الا بك .