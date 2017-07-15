نتنياهو يعلن إعادة فتح المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك تدريجيا اعتبار من ظهر غد الأحد.

جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته قناة (سكاي نيوز) العربية دون المزيد من التفاصيل.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قد دعت المجتمع الدولي بأسره، إلى التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية في المسجد الأقصى.

وحذرت الحكومة – في بيان اليوم – من الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على المسجد الأقصى، ومدينة القدس بشكل عام، مطالبه بوقفها فورا، وفتح المسجد الأقصى.