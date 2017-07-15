إصابة شرطي إسرائيلي في مواجهات عنيفة بالقدس - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

أفادت قناة ” سكاي نيوز ” ، أن شرطيا إسرائيليا أصيب في مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين في بلدة سلوان في القدس المحتلة، ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والمفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الهدف من الاتصال هو تقييم الموقف الميداني، مشيرا إلى أنه تقرر افتتاح المسجد الأقصى الشريف ابتداء من يوم الأحد تدريجيا أمام المصلين والزوار والسياح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر مفاتيح عدد من بوابات المسجد الأقصى، اليوم السبت، وسط إغلاق كامل لباحات المسجد والمدينة القديمة في القدس لليوم الثاني على التوالي، متذرعا بأسباب أمنية.