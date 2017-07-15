حشد ٨٠٠ إطفائي للسيطرة على حريق غابات جنوب فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اندلع حريق غابات ضخم في منطقة ” بوش-دو-رون ” في جنوب فرنسا وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات الإطفاء على حريقين آخرين احدهما بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

وأفادت السلطات المحلية، اليوم السبت- بأن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا وبإن النيران التهمت حتى الآن 500 هكتار من المساحات الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حشد 800 رجل إطفاء و 15 طائرة لرش المياه للسيطرة على الحريق فضلا عن طلب تعزيزات إضافية من مناطق مجاورة.

وأكدت السلطات، انه تم إخلاء بعض المنازل المهددة وأنه جاري العمل على منع امتداد النيران إلى خط السك الحديد الرابط بين مارسيليا وباريس والطريق السريع (A8) و كذلك إلى بلدة ” فينتابرين ” في الجنوب.

كما حذرت المواطنين من التحرك بسيارتهم على الطرق السريعة في محيط الحريق، مشيرة إلى أن الجفاف الشديد في المنطقة وسرعة الرياح من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحريق.