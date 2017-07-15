التجارة تشكر المواطنين بعد تلقيها الاتصال رقم 3 ملايين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعربت وزارة التجارة والاستثمار عن تقديرها للمواطنين والمقيمين على تفانيهم وتفاعلهم عن طريق الاتصال بمركز الإبلاغ.

ودشنت الوزارة هاشتاجا حمل اسم «التجارة تشكر 3 مليون متصل»، بعد تلقي مركز الإبلاغ الاتصال رقم 3 ملايين من المواطنين، وثمنت الوزارة جهود المواطنين بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدة عزمها على مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية.

وأوضحت أنها تستقبل أكثر من 1600 مكالمة يوميا وردت إلى مركز البلاغات خلال 1865 يوم من العمل المستمر.