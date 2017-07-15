حرق 897 سيارة في أعمال شغب في العيد الوطني الفرنسي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبتـ، أن أعمال الشغب التي وقعت على هامش احتفال فرنسا بالعيد الوطني ليلة 13 و14 يوليو الجاري، أسفرت عن إحراق 897 سيارة وتوقيف 368 شخصا.

وأشارت وزارة الداخلية إلى ارتفاع عدد السيارات المحترقة هذا العام مقارنة بـ2016 في نفس التوقيت، حيث تم إضرام النار في 855 سيارة فيما أوقفت الشرطة 577 شخصا.

وأكدت الداخلية الفرنسية أن الأعداد الكبيرة لقوات الأمن التي جرى نشرها لتأمين الاحتفالات المختلفة حالت دون وقوع المزيد من الحوادث و خاصة المشاجرات على الطريق العام.