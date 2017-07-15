الرئيس العام يعزي القيادة في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أحرّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظه الله-، في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

وقال معاليه ببالغ الأسى والحزن: ” لقد أحزننا خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمه الله- وأشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله ” .

يذكر أن الفقيد -رحمه الله- شغل عدد من المناصب منها منصب نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سابقاً .