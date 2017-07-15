أمير الباحة يوجه بسداد الديون عن طالب جامعي مسجون - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة ، بالتسديد عن السجين ممدوح بن عبدالله نصيب وإطلاق سراحه.

وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ” تراحم ” بمنطقة الباحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش ، أن السجين المذكور طالب جامعي وسجن منذ ثلاث سنوات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة خمسة أشخاص، وحمل بدفع دياتهم ، معرباً عن شكره لذوي المتوفين الذين استجابوا لشفاعة سمو أمير المنطقة بالتنازل من جزء من مبالغهم المستحقة، مثمناً لسمو الأمير حسام بن سعود وقوفه الدائم ودعمه المستمر للجنة تراحم الباحة .

من جانبهم قدم ذوو السجين بالغ شكرهم لسمو أمير الباحة بصدور أمره بالسداد عن ابنهم وإطلاق سراحه والذي كان له ابلغ الأثر في نفوسهم داعين الله بان يحفظ سموه وان يجزل له الأجر والمثوبة .