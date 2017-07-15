فيفي عبده توجه رسالة قاسية لمنتقديها عبر فيس بوك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، رسالة خاصة لمنتقدي جسدها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

وقالت فيفي عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «رسالة أخيرة لكل اللي يدخل يطلع عقده النفسية عليا أنا كده وها فضل كده وليا جمهوري اللي بيحبني وأنا بحبهم البهادورة والباقي كومبارس في الصورة».

وأضافت: «طبعاً أنا بقول الكلام ده مش للناس اللي بحبها، بس للناس اللي متضايقة مني، اللي مش لاقيين لي غلطة.. عايزة أقول لكم أنّه من الطبيعي وأنا قاعدة في البيت أتخن وأخسّ، ولمّا أكتئب لازم أكرّش، ولازم يبقى جسمي كده».

وتابعت: «اللي مش عاجبه ما يخشش صفحتي، هوه نفسي فيه واتفو عليه. واللي بجمالي يفعل أفعالي واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها. خمسة مواه».