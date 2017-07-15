بالصور.. إصابة مهاجم الزمالك المصري في حادث سيارة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصيب مهاجم نادي الزمالك المصري باسم مرسي بكدمات في رأسه، بعد حادث سيارة تعرض له مساء الجمعة أثناء مغادرته أحد المراكز التجارية برفقة زوجته، التي فقدت الوعي من تأثير الصدمة والخوف من الموقف.

وقع الحادث في مدينة السادس من أكتوبر في مصر، وأثناء خروجه بسيارته من أحد المراكز التجارية الشهيرة، كاد أن يصطدم بسيارة أخرى لكنه حاول تفاديها، لكنه اصطدم في قطعة حديد كبيرة موجودة على الأرض.

وتسبب الحادث في كدمات لباسم مرسي، وقد نشر صورة توضح طبيعة الإصابة، فيما تعرضت زوجته لحالة إغماء وفقدت الوعي نتيجة الاصطدام.