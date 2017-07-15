 بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك

بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك

بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك
على القحطاني(صدى):

نشر التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو يوضح كيفية حل مشكلة تعرض بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، لاختراق جزئي.

وكتب الحمادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن بعض حسابات تويتر يتم نشر تغريدات مسيئة فيها دون إذن أو معرفة أصحابها، وهذا اختراق جزئي للحساب.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *