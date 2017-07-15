بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك
نشر التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو يوضح كيفية حل مشكلة تعرض بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، لاختراق جزئي.
وكتب الحمادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن بعض حسابات تويتر يتم نشر تغريدات مسيئة فيها دون إذن أو معرفة أصحابها، وهذا اختراق جزئي للحساب.
بعض حسابات تويتر يتم نشر تغريدات مسيئة فيها دون إذن أو معرفة أصحابها، وهذا اختراق جزئي للحساب.
الفيديو التالي فيه شرح لكيفية حل هذه المشكلة: pic.twitter.com/ybAN4xsKpM
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) July 15, 2017
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