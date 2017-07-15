بالفيديو.. حل مشكلة نشر تغريدات عبر حسابك دون إذنك - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

نشر التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو يوضح كيفية حل مشكلة تعرض بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، لاختراق جزئي.

وكتب الحمادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن بعض حسابات تويتر يتم نشر تغريدات مسيئة فيها دون إذن أو معرفة أصحابها، وهذا اختراق جزئي للحساب.