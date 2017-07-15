غدًا.. إطلاق ورشة عمل حول المسارات السياحية في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، يوم غدٍ ورشة عمل تدريبية بعنوان ” المسارات السياحية بمنطقة حائل ” بحضور أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس.

وتستهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام عدة جهات حكومية وخاصة مثل الأمانات والبلديات، والإدارات الحكومية المعنية، ومجالس التنمية السياحية ، وقطاعات وفروع الهيئة، والبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) ، ومركز التراث العمراني، والبرنامج الوطني للمعارض و المؤتمرات، والقطاع الخاص، ومنظمي الرحلات السياحية، والمرشدين السياحيين.

يذكر أن مشروع المسارات السياحية يهدف إلى تأسيس وجهات سياحية على مستوى المملكة مترابطة ومتكاملة، مكتملة الخدمات والمنتجات السياحية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.