 تحذير من نبتة قاتلة عند استنشاقها في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

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تحذير من نبتة قاتلة عند استنشاقها في الباحة

تحذير من نبتة قاتلة عند استنشاقها في الباحة
إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه رئيس قسم الأحياء بجامعة حائل، الدكتور أحمد أبو عمرو الغامدي، تحذير إلي أهالي الباحة من نبتة سامة قاتلة عند استنشاقها.

وقال رئيس قسم الأحياء في تغريدات متداولة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن النبتة منتشرة في المرتفعات وحول المنازل، مشددًا على ضرورة اجتثاثها حفاظًا على سلامة الناس.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 1 ساعة

صحيح المفروض تكون الصورة باينه

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 43 دقيقة

النبته اسمها العلمي
شجرة التبغ tobacco
نبات سام وينتشر بسرعة لكثرة بدورة
انتشر بسبب الطيور المهاجره نقلته ببطونها وجو الباحه الممطر نسبيا يساعده
بالانتشار

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 13 دقيقة

طيب هات اسم النبته

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