تحذير من نبتة قاتلة عند استنشاقها في الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

وجه رئيس قسم الأحياء بجامعة حائل، الدكتور أحمد أبو عمرو الغامدي، تحذير إلي أهالي الباحة من نبتة سامة قاتلة عند استنشاقها.

وقال رئيس قسم الأحياء في تغريدات متداولة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن النبتة منتشرة في المرتفعات وحول المنازل، مشددًا على ضرورة اجتثاثها حفاظًا على سلامة الناس.