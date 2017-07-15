شمس الكويتية تثير موجة غضب بسبب صورها الجريئة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية شمس، بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صور ألبومها المرتقب “ شقيت ثوبي ” .

ونشرت شمس، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “ إنستجرام ” ، صورة لغلاف الألبوم، والتي أظهرت فيه القسم العلوي من جسمها: أكتافها، من دون أي غطاء.

إضافةً الى صورة ثانية لشابة عارية وتحاول تغطئة جسمها بفستان صديقتها المستلقية على الأرض.

صور شمس أثارت موجة من الإنتقادات والتعليقات، فاعتبر الناشطون أنّها زادت جرعة من الجرأة على الألبوم، كما أنّها منعت التعليقات على الصور.