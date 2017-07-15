الدحيم لـ " كحيلان " : بوجودك لا خوف على النصر - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أشاد وكيل اللاعبين ذيب الدحيم بعمل إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، في ملف استمرار المدافع البرازيلي برونو أوفيني بصفوف الفريق النصراوي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدحيم في رسالة إلى رئيس النصر، من خلال موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” عقد بصياغة قانونية تعيد برونو للنصر.. بوجودك يابو تركي لا خوف على حق النصر ” .

وكان برونو أوفيني قد أنهى حالة القلق لدى المدرج النصراوي حيال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وأعاد عبارة ” لاعب محترف في نادي النصر ” في خانة التعريف الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” .