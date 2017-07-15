⁠⁠⁠⁠⁠أسماء لمنور: أشتقت كثيرًا إلى مصر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قالت المطربة المغربية أسماء لمنور في تصريحات صحافية لها، أنها اشتاقت كثيرًا إلي مصر، إنها لديها في القاهرة الكثير من الصداقات، حيث اشتاقت لأصدقائها ولزيارة الحسين والمسارح الغنائية.

وعلى الرغم من الغياب ترى لمنور، أن الجمهور في مصر لايزال يتابعها وهو ما تشعر به من خلال ردود الفعل لألبوماتها الغنائية.

وحول التوجه إلى التمثيل أسوة بالعديد من نجمات جيلها قالت إن التمثيل بالفعل موجود ضمن مشروعها الفني وغير مستبعد إطلاقا لكن شرط أن يكون العمل الذي ستشارك به جديدا من حيث الفكرة وأن يخطفها الدور وأيضا أن تكون هناك كيمياء بينها وبين النجوم الذين سيشاركونها في العمل تظهر على الشاشة.

وعن الدويتوهات الغنائية، ردت أسماء: ” أنا محظوظة لأنني قدمت العديد من الدويتوهات مثل المحكمة مع الفنان كاظم الساهر، لذلك لن أختار اسما معينا لأن الدويتو بات مرهونا بالفكرة الجيدة والتصوير المناسب ” .