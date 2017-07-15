نار الغيرة تشعل غضب صديق ريهانا السابق بعد علاقتها بملياردير سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

رفض مغني الراب الكندي وصديق المغنية ريهانا السابق دريك العلاقة التي تجمع صديقته السابقة مع الملياردير السعودي حسن جميل.

وفي أول تعليق لدريك حول هذه العلاقة التي كشفتها وسائل الإعلام مؤخرا قال صديق ريهانا السابق في تصريحات لموقع “ هوليوود لايف ” : أرفض أن تدخل ريهانا في مثل هذه العلاقة تماما .

وأكد بأن الملياردير السعودي رجل يلعب بمشاعرها في المقام الأول ولن تستمر هذه العلاقة ، وأرجو أن تقطع هي هذه العلاقة مبكرا قبل أن يحدث أي أذي بين الطرفين.

وأشار إلى أن ريهانا تستحق أن تحيا حياة أفضل من هذا مع رجل آخر.