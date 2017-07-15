مرسيدس تسحب 16 ألف سيارة بسبب مشكلات خطيرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم شركة “ مرسيدس بنز ” الألمانية للسيارات، سحب أكثر من 16 ألفا من سياراتها في الصين بسبب مشاكل في المكابح.

وقالت المصلحة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في الصين، في بيان اليوم، إن السيارات المقرر سحبها هي من فئة “ A ” و ” B ” و ” CLA ” .

وأوضحت أن هذه السيارات تم استيرادها خلال الفترة ما بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان من عام 2013، وعددها 16301 سيارة.

وأشارت إلى أن هذه السيارات تشكل خطرا على السائقين لكونها تعاني مشاكل في المكابح. وأكدت المؤسسة الصينية أن “ مرسيدس بنز ” ستصلح العطل في السيارات مجانا.