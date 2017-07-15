⁠⁠⁠⁠⁠الجوازات: غرامة 50 ألف ريال على بعض المقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن هناك مخالفات أساسية على بعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد انتهاء ” وطن بلا مخالف ” بعد 9 أيام، إذ تصل إلى 50 ألف لبعض المقيمين، و 100 ألف لمقيمين أو مواطنين مخالفين أيضاً.

ونشر حساب ” الجوازات ” إنفوجرافيك يفصِّل العديد من العقوبات، كان من أبرزها ما يختص بـ ” العمالة السائبة ” ، والمقصود بها الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، تحت مظلة التستر التجاري وسجلات المؤسسات الوهمية.

وتبدأ عقوبة العمالة السائبة بغرامة 10 آلاف ريال مع الترحيل، وفي المرة الثانية 25 ألف ريال وسجن شهر مع الترحيل، حتى تصل إلى 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر مع الترحيل.