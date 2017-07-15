⁠⁠⁠⁠⁠الجوازات: غرامة 50 ألف ريال على بعض المقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

الجوازات: غرامة 50 ألف ريال على بعض المقيمين
أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن هناك مخالفات أساسية على بعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد انتهاء ” وطن بلا مخالف ” بعد 9 أيام، إذ تصل إلى 50 ألف لبعض المقيمين، و 100 ألف لمقيمين أو مواطنين مخالفين أيضاً.
ونشر حساب ” الجوازات ” إنفوجرافيك يفصِّل العديد من العقوبات، كان من أبرزها ما يختص بـ ” العمالة السائبة ” ، والمقصود بها الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، تحت مظلة التستر التجاري وسجلات المؤسسات الوهمية.
وتبدأ عقوبة العمالة السائبة بغرامة 10 آلاف ريال مع الترحيل، وفي المرة الثانية 25 ألف ريال وسجن شهر مع الترحيل، حتى تصل إلى 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر مع الترحيل.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاحظ كثير من المقيمين
قاموا يزوجون بناتهم
زواجات جماعية
يبووون الفكككككه🤗🤗
زوجوهم من عيال عمامهم المتجنسين
شغل فزعاااات🤗🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
مخ كبييييييييييير👍👍👍
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
ابوعبدالرحمن[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب المجهول ايش وضعه ماسافر قاعد يسرح ويمرح في الوطن عندنا كوفيرات مجولي الهويه كل يوم طالعين جده مكه الطايف محد كلمهم ولا سالهم عن هويه يقولو مافي احد فتشنا ولا كلمنا
[email protected]@قآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 49 دقيقة
كثرة الطلب على موافقة زواج
ولو دققوا فالاسم لقو البنت اجنبيه ومقدم الطلب ولد عمها ولاقريب بس متجنس🤗🤗