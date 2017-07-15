بالفيديو.. وصول 4 قاطرات محملة بالوقود إلى اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

وصلت 4 قاطرات محمّلة بوقود الطائرات إلى مطار سيئون، في وادي حضرموت، قادمة من من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وذكرت قناة السعودية الاخبارية، أن ” شحنات الوقود والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد وصلت إلى المطار، مشيرة إلى أن “الشركة تستعد خلال الساعات القادمه لتسلم عينات الوقود الواصلة وفحصها في مختبراتها بالمنشآت النفطية بالمكلا قبل ان يتم تفريغها في خزانات المطار ” .

يذكر أن الحركة في مطار سيئون الدولي توقفت قرابة شهر بعد عجز السلطة المحلية عن توفير وقود الطائرات، ونكث حكومة، أحمد عبيد بن دغر، بوعود توفيره.