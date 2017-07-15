بالفيديو.. نشالة تسرق حقيبة بـ " شفرة حلاقة " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لامرأة مصرية تسرق حقيبة سيدة بـ ” شفرة حلاقة ” حادة خبأته في فمها.

وأظهر مقطع الفيديو، أقحمت اللصة نفسها بجانب سيدة ثم وضعت يدها على فمها مخرجة الشفرة الحادة ثم قطعت بها حقيبة السيدة وأعادتها إلى فمها مرة ثانية وأخيراً استولت على ما بالحقيبة وظهرت تخبأه في ملابسها بعد انصراف المرأة.