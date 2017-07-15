بالفيديو.. نشالة تسرق حقيبة بـ " شفرة حلاقة " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. نشالة تسرق حقيبة بـ ” شفرة حلاقة “
تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لامرأة مصرية تسرق حقيبة سيدة بـ ” شفرة حلاقة ” حادة خبأته في فمها.
وأظهر مقطع الفيديو، أقحمت اللصة نفسها بجانب سيدة ثم وضعت يدها على فمها مخرجة الشفرة الحادة ثم قطعت بها حقيبة السيدة وأعادتها إلى فمها مرة ثانية وأخيراً استولت على ما بالحقيبة وظهرت تخبأه في ملابسها بعد انصراف المرأة.
Nawal[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 2 ساعتين
يخرب بيتها كيف حاطتها بفمها
ماخافت😮
ليت الشفرة قطعت لسانك يالحرامية
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9303 ] نشر منذ 2 ساعتين
نوال
كل عام وانت بخير؟؟كيفك؟
زين بينتي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
خفة اليد وخسة النفس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شوفة وجهها ولفتاتها تعرف انها مجرمه ، غير سويه ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2913 ] نشر منذ 1 ساعة
بسم الله😊😣الله يكفينا شرهاوشراشباهها😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 1 ساعة
اهبي يا وجهها
M-512[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت يقطعون يدها عشان تعرف ان الله كبير ، بغض النظر عن وضعها المادي السرقة محرمة وفعلا خسيسة.
Nawal[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 43 دقيقة
هلا وغلا امل وانتي بخير وصحة يارب
تزين ايامك ان شاءالله
والله ماادخل كثير كل حين ومين
اعلق واشيل قشي واطلع😄