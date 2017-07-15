ضبط قائد سيارة فيديو تفحيط " دومة الجندل " - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

تمكنت دوريات مرور منطقة الجوف، من إيقاف مركبة وحجزها بعد تداول مقطع فيديو أثناء ممارسة قائدها التفحيط بجوار بحيرة دومة الجندل.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، اليوم السبت، إنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بالتفحيط بالقرب من بحيرة دومة الجندل ومخالفة الأنظمة وازعاج سالكي الطريق، فقد تمكنت دوريات مرور محافظة دومة الجندل من إيقاف المركبة وحجزها ولا يزال تعقب قائد المركبة جاريًا.

وتؤكد إدارة مرور منطقة الجوف أنها ستكون بالمرصاد لكل عابث بالطريق وأنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة المرور.