الفتح يجدد تعاقده مع التونسي الوسلاتي لمدة 3 مواسم مقبلة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

جددت إدارة نادي الفتح التعاقد مع لاعب الوسط التونسي عبدالقادر الوسلاتي لمدة ثلاثة مواسم رياضية مقبلة.

ويأتي التعاقد مع المحترف التونسي لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية على مستوى صناعة اللعب ، وجاء التعاقد معه بتوصية من المدرب فتحي الجبال بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق الفتحاوي منذ قدومه في شهر يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الماضي بنظام الاعارة .

من جانبه عبر التونسي الوسلاتي عن سعادته بانتقاله وعودته لناديه الفتح وقال: سعيد بعودتي مجدداً بانتقالي النهائي له تحت إشراف المدرب القدير فتحي الجبال .