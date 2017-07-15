بالصور.. ساحة مقبرة بجازان تتحول لـ " حلبة موت " - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شهدت الساحة المجاورة لمقبرة مزهرة قرب مدينة جازان، تحويلها إلى ” حلبة موت ” يمارسون فيها الشباب التفحيط رغم الأهالي من وقوع حوادث مميتة.

وقال أحد سكان القرية، إن التفحيط في تلك الساحة يبدأ بعد منتصف الليل وقد يستمر حتى الفجر، مشيرًا إلى أن عدد المفحطين المشهورين ستة أشخاص، لكن الأعداد تتزايد في أيام مناسبات الزواج.

وناشد عدد من سكان مزهرة إمارة المنطقة والجهات الأمنيّة والجهات المسؤولة سرعة التجاوب معهم وإيقاف التفحيط قبل أن يتسبب في حدوث ما لا تحمد عقباه.