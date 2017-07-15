تعليق " mbc " على تغيير حكام ذا فويس وذا فويس كيدز - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ضرب برنامجي ” ذا فويس ” و ” ذا فويس كيدز ” الشائعات بفضل تغير حكام لجنتي تحكيمه، ومع إدلاء البعض بتصريحات تفيد بعدم استكمالهم المواسم المقبلة، وعلى رأسهم الفنان كاظم الساهر والفنانة شيرين عبد الوهاب، فكان على mbc أن تضع حداً للأقاويل المنتشرة.

ومع انتشار الشائعات حول النجوم الذين سيحلون كبدلاء لمن رحلوا عن البرنامج، خرج مازن حايك المتحدث الرسمي باسم مجموعة mbc عن صمته، نافياً كل الأسماء المطروحة على الساحة.

وقال مازن حايك من خلال أربع تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر، أن أسماء لجنتي تحكيم برامج المواهب التي تنتجها القنوات، أمراً لم يتم الكشف عنه بعد، وإنه في حال الاستقرار النهائي عن أسماء لجان التحكيم الجديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأكد مازن حايك أن كل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا تكهنات ولا أساس لها من الصحة، وأن الأمر في طور التفكير والتعاقد، وعندما يتم الاتفاق مع النجوم بشكل نهائي سيتم الإعلان عن الأمر رسمياً.

وكانت الشائعات قد ضربت برنامجي ” ذا فويس ” و ” ذا فويس كيدز ” على وجه التحديد، وذلك بعد اعتذار كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب عن استكمال دورهما في لجان التحكيم.

ومن هنا انتشرت عدة أسماء للنجوم قيل إنهم سيكونون البدلاء، فتارة يقال أن الفنان راغب علامة هو بديل كاظم الساهر في برنامج ” ذا فويس كيدز ” ، الأمر الذي نفاه السوبر ستار بنفيه.

كما أشيع أن الفنان ملحم زين سيكون بديل كاظم الساهر في برنامج ” ذا فويس ” ، وأن الفنانة نوال الزغبي أو سميرة سعيد ستكون واحدة منهما هي بديلة شيرين عبد الوهاب.