احتفال سيؤول بمظاهرة " فخر المثليين " - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرة ” فخر المثليين ” ، اليوم السبت، في العاصمة الكورية الجنوبية وسط انتشار أمني كبير نجح في منع وقوع أية مواجهات بينهم وبين مجموعات مسيحية محافظة تحتج على الأمر.

وقال المنظمون، إن حوالي 85 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي أحاطها طوق أمني شكله مئات من أفراد الشرطة.

ومنذ بدء الاحتفال بهذه الفعالية عام 2000، ينظم المواطنون المنتمين للتيار المحافظ المتشدد تظاهرة مضادة وهم يرفعون اللافتات وينددون بالمثلية عبر مكبرات الصوت التي تتردد فيها الشتائم أو التبشير.

وتبرز من بين هذه المنظمات المتشددة، الجمعية الكورية لمستشاري التعليم الجنسي، والتي تقوم بحملات توعية للأشخاص لإدانة التجمعات المثلية والزواج بين أفراد نفس الجنس.