 بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

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بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر

بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر
نايف السالم(صدى):

نشر حساب يحمل اسم ” إعلاميو الشرقية ” ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب المتحرشين بالفتيات في مجمع تجاري بالخبر.

وأظهر الفيديو المتداول الشباب يلمسون أماكن حساسة من أجساد الفتيات الموجودات بالمجمع التجاري.

وحاول رجال الحراسات السيطرة على الموقف إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب كثرة أعداد الشباب.

من جانبهم، طالب النشطاء بتواجد رجال الهيئة والأمن في مثل هذه التجمعات لردع هؤلاء الشباب وغيرهم، مطالبين بضرورة القبض عليهم ومحاسبتهم على جريمتهم.


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26 تعليق

[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يصلح احوال الشباب ,,

[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشرهه على اهالي البنات الي فاكينهم يدجوووون فهاالأسواق والشوارع
ولايدرون عنهن وين راحن ولا متى جو
ولايهتم ولايدري هي وش لابسه
والبنات ضحك وسوالف وريحة العطور
لو محترمة محد جاااها.

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا الازم وجود الهيئة ولا كذا الوضع في زود
في زود

[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقسم بالله لو فيهم ذرة رجولة مايصلحون هالحركات اللي زي وجيههم

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

يدخلون الشباب ثم يصيحون من مشاكلهم وكثرتهم

ياتخلوون الاسواق كلها نسائية وتريحون الناس وترتاحون انتم والا تحملوا هالمشاكل

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين

الرجال هالحين تعرف وش لها وش عليها والا يجوون هالاماكن الا للضرورة الملحة جدا

[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 2 ساعتين

همج

لازم يخلون ايام للحريم فقط
وايام ثانية للرجال
بلا مسخرة وقلة حيا

[ عدد التعليقات: 9303 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ياخذهم
المتحرشين
وويشل ايديهم
قليلين الحياء

[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابعد البنزين عن النار ممكن يحدد دور كامل للرجال واُخرى للنساء وتكون أبواب الدخول والخروج متباعدة وانتهى الموضوع

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا من ثمرات الختلاط ويستاهلن وش الي جابهن في مجمع الشباب

[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين

للاسف اصبحو مثل الكلاب حول الاسواق من يوم تم السماح لهم بدخول الاسواق الله لا يوفق من سمح لهم بدخول الاسواق هذولا مثل قطيع الكلاب المسعوره المفروض يتم اعادة رجال الهيئة للاسواق وتكثيف الرقابه على هذه الاشكال المنحطه

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 ساعتين

مابين عنز ضايعه من اهلها وذيب عديم تربية

[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 1 ساعة

سؤال ليش التحرشات بالفتيات دائما تكون بالاجازة ما شفنا تحرشات في ايام الدراسة و هذا يدل ان الشباب المتحرشين ليسوا من سكان الخبر ولا حتي الشرقية

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا مااراده مطبلين الحرية ))) بداية النهاية (((

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة

هذولا عينة مايمثلوا الرجال المحترمين ارجو من المعلقات هنا ماتعمم على كل الرجال فيه صنف صالح وطالح . ولا حول ولا قوة إلا باالله نسأل الله الستر لبنات المسلمين.

[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 1 ساعة

فيه فوضى ايه بس ما شفنا شيء واضح من المكتوب ولكن الإمارة ما تقصر بتوضح لنا ان شاء الله وبعدين للمسؤولين بالمجمع مين اللي سمح للشباب الدشير بالاعداد الكبيرة للدخول داخل السوق

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

الله أمر بغض البصر وكل شخص محاسب على تصرفاته

[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 58 دقيقة

تحرش في بنات الناس اعلم ان يجي اليوم اللي اختك او بنتك راح يتحرش فيها ابيت ام رضيت الدنيا سلف ودين وراح تسدد 👎🏽

[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 54 دقيقة

مسويتها على شان يقولون رجعوا الهيئه حركات حققوا مع الى سواها

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 49 دقيقة

مغرد يبيلهم يحققون معك انت فيه احد عاقل يسوي كذا

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