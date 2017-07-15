بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر حساب يحمل اسم ” إعلاميو الشرقية ” ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب المتحرشين بالفتيات في مجمع تجاري بالخبر.

وأظهر الفيديو المتداول الشباب يلمسون أماكن حساسة من أجساد الفتيات الموجودات بالمجمع التجاري.

وحاول رجال الحراسات السيطرة على الموقف إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب كثرة أعداد الشباب.

من جانبهم، طالب النشطاء بتواجد رجال الهيئة والأمن في مثل هذه التجمعات لردع هؤلاء الشباب وغيرهم، مطالبين بضرورة القبض عليهم ومحاسبتهم على جريمتهم.