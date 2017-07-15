بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شبان يعتدون على فتيات بأفعال مشينة بمجمع تجاري في الخبر
نشر حساب يحمل اسم ” إعلاميو الشرقية ” ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لمجموعة من الشباب المتحرشين بالفتيات في مجمع تجاري بالخبر.
وأظهر الفيديو المتداول الشباب يلمسون أماكن حساسة من أجساد الفتيات الموجودات بالمجمع التجاري.
وحاول رجال الحراسات السيطرة على الموقف إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب كثرة أعداد الشباب.
من جانبهم، طالب النشطاء بتواجد رجال الهيئة والأمن في مثل هذه التجمعات لردع هؤلاء الشباب وغيرهم، مطالبين بضرورة القبض عليهم ومحاسبتهم على جريمتهم.
شباب يلمسون أماكن حساسة من أجساد فتيات في تجمهر كبير بمجمع الراشد بالخبر وعجز رجال الحراسات عن السيطرة يزيد مطالب بوجود الهيئة ورجال الأمن pic.twitter.com/C0VuPqsXu2
— إعلاميو الشرقية (@e3lamyualshrq1) July 15, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح احوال الشباب ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشرهه على اهالي البنات الي فاكينهم يدجوووون فهاالأسواق والشوارع
ولايدرون عنهن وين راحن ولا متى جو
ولايهتم ولايدري هي وش لابسه
والبنات ضحك وسوالف وريحة العطور
لو محترمة محد جاااها.
مغابش[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
غلاب[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا الازم وجود الهيئة ولا كذا الوضع في زود
في زود
العنااد[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقسم بالله لو فيهم ذرة رجولة مايصلحون هالحركات اللي زي وجيههم
[email protected]@قآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
شباب لاحشمه ولاشيمة ولاقيمة
الي ماترضاه على خواتك وهلك
لاترضاه لبنات الناس
لكن تفهم مين.
الروقي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
يدخلون الشباب ثم يصيحون من مشاكلهم وكثرتهم
ياتخلوون الاسواق كلها نسائية وتريحون الناس وترتاحون انتم والا تحملوا هالمشاكل
الروقي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجال هالحين تعرف وش لها وش عليها والا يجوون هالاماكن الا للضرورة الملحة جدا
Nawal[ عدد التعليقات: 13431 ] نشر منذ 2 ساعتين
همج
لازم يخلون ايام للحريم فقط
وايام ثانية للرجال
بلا مسخرة وقلة حيا
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9303 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ياخذهم
المتحرشين
وويشل ايديهم
قليلين الحياء
الواقع[ عدد التعليقات: 4732 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابعد البنزين عن النار ممكن يحدد دور كامل للرجال واُخرى للنساء وتكون أبواب الدخول والخروج متباعدة وانتهى الموضوع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
شباب عمره ماشاف لحم شافوا قدامهم اللحم الأبيض المتوسط انسعروا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف اجل لو النساء يقودون السيارات كان الاختطاف يشتغل على ودنه
الحربي[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا من ثمرات الختلاط ويستاهلن وش الي جابهن في مجمع الشباب
خالد[ عدد التعليقات: 667 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف اصبحو مثل الكلاب حول الاسواق من يوم تم السماح لهم بدخول الاسواق الله لا يوفق من سمح لهم بدخول الاسواق هذولا مثل قطيع الكلاب المسعوره المفروض يتم اعادة رجال الهيئة للاسواق وتكثيف الرقابه على هذه الاشكال المنحطه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 ساعتين
مابين عنز ضايعه من اهلها وذيب عديم تربية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1730 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال ليش التحرشات بالفتيات دائما تكون بالاجازة ما شفنا تحرشات في ايام الدراسة و هذا يدل ان الشباب المتحرشين ليسوا من سكان الخبر ولا حتي الشرقية
ااالصقري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مااراده مطبلين الحرية ))) بداية النهاية (((
M-512[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولا عينة مايمثلوا الرجال المحترمين ارجو من المعلقات هنا ماتعمم على كل الرجال فيه صنف صالح وطالح . ولا حول ولا قوة إلا باالله نسأل الله الستر لبنات المسلمين.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 1 ساعة
راقبوا سلوك البنات وتعرفون السر
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه فوضى ايه بس ما شفنا شيء واضح من المكتوب ولكن الإمارة ما تقصر بتوضح لنا ان شاء الله وبعدين للمسؤولين بالمجمع مين اللي سمح للشباب الدشير بالاعداد الكبيرة للدخول داخل السوق
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الله أمر بغض البصر وكل شخص محاسب على تصرفاته
لا تعليق[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 58 دقيقة
تحرش في بنات الناس اعلم ان يجي اليوم اللي اختك او بنتك راح يتحرش فيها ابيت ام رضيت الدنيا سلف ودين وراح تسدد 👎🏽
مغرد[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 54 دقيقة
مسويتها على شان يقولون رجعوا الهيئه حركات حققوا مع الى سواها
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 49 دقيقة
مغرد يبيلهم يحققون معك انت فيه احد عاقل يسوي كذا
Asooom 💘 ‘ ..[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 10 دقائق
🙊🌚