⁠⁠⁠⁠⁠أسباب انضباطية تدفع الهلال لاستبعاد السالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

استبعد مدير الجهاز الفني الأولمبي للفريق الهلالي الأرجنتيني خوان براون اللاعب راشد السالم من المشاركة مع الفريق في معسكره المقام حاليًا في مدينة الاسماعيلية المصرية نظرًا لتخلفه عن رحلة الفريق وتأخره وعدم تنفيذه للبرنامج المقدم للاعبين مما تسبب بإستبعاده من قبل المدرب لعدم انضباطيته .

من جهة اخرى عاود لاعبو الفريق الأولمبي الهلالي لكرة القدم أمس الجمعة تدريباتهم الاعتيادية عقب انتصارهم وديًا يوم الخميس الماضي على منتخب محافظة الاسماعيلية تحت سن 23 عاما وذلك في معسكر الفريق المقام في مدينة الاسماعيلية المصرية استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي 2017-2018.