متطفل يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة - صحيفة صدى الالكترونية

متطفل يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة
تسلل شاب متطفل مر أمام أحد الفنادق بجازان وصور مركبات لعرسان جدد أمام أبواب الفندق وكذلك استطاع العبور لداخل ردهات الفندق دون أن يشعر به أحد والتقط مقطع فيديو يظهر أصوات صراخ العروس في ليلة دخلتها لينشره على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.
الواقعة أثارت جدلا كبيرا من المتابعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المتطفل والقبض عليه وتقديمه للعدالة.
مغابش[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات
يقلع ابوشكله
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 3 ساعات
اهب ياوجهه
متابعهم
والله انه من المعازيم
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 3 ساعات
وش بلا هالفنادق صارت بدون عوازل
طيب كان انطقيتوا ببيتكم
برق[ عدد التعليقات: 10191 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا انسان ……
الروقي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات
هالحين ورى الحرمه تصيح ورى ماتعض على مخده وتسكت
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 2 ساعتين
من جدد وعععع … اول ليلة بشقتهم المفرؤض
وهي قليلة ادب تقعد تصارخ يعننييي ….. ….. !!!!!
كلي تراااب وبلااش نهيققق 🤣🤣🤣
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسومه
لاتضحكين ثم تنبلين
هالامور مابها ضحك وتريقه
روزا[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعضهن اخذاتها دلع
فرقى وجيههن
تدرين انتس بمكان عام
وش قلة هالحياء
الله يمحاهن
العنااد[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقه وش عليه منهم
[email protected]@قآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايغركم الفرحة ليلة الدخلة للعروسة
والله ان بعضهن تشوف المووووت
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس بصراحة شخص دكتوراة في التطفل
يعني ضميرك حي حتى مع العروس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
صوت الصراخ مركب
روميو[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 2 ساعتين
صادووووم وووووه 😁😂😁😂😁😂😁😂 يازين هالصوت
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يتشمتون يجي لهم يوم يزاعقون مثل القطاوه اللي في اخر الشارع والكل يسمعهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4596 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ان بعضهن تشوف المووووت
abdul[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلكم صريحين… اليس ما فعله هذا الشاب من احياء لموروثاتنا وتقاليدنا وجزء من طقوس ليلة الفرح
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيجيبونه ويستاهل العقاب
خالد محمد القرشي[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 1 ساعة
الله من اللقافه
دخلوا في كل مكان
ما بقى غير عقول الناس يدخلون يوفها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا من شباب هالأيام اللي فلتانين ومدحدرين بالاخلاق وعديمين التربية نتمنى من الإمارة انه تقبض عليه
ابو راكان[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 55 دقيقة
قديم ذا المقطع العام الماضي
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 52 دقيقة
يمكن
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 52 دقيقة
دايم يعيدون اشياء
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 15 دقيقة
هي تدري انهاا بمكان عام والكل رايح وجاي وحسهم
بينسمع 😁
الغلط عليهمم