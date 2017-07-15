 متطفل يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

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متطفل يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة

متطفل يتسلل لفندق بجازان ويسجل صراخ عروسين ليلة الدخلة
خاص(صدى):

تسلل شاب متطفل مر أمام أحد الفنادق بجازان وصور مركبات لعرسان جدد أمام أبواب الفندق وكذلك استطاع العبور لداخل ردهات الفندق دون أن يشعر به أحد والتقط مقطع فيديو يظهر أصوات صراخ العروس في ليلة دخلتها لينشره على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

الواقعة أثارت جدلا كبيرا من المتابعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المتطفل والقبض عليه وتقديمه للعدالة.


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24 تعليق

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 ساعات

يقلع ابوشكله

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 3 ساعات

اهب ياوجهه
متابعهم
والله انه من المعازيم

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 3 ساعات

وش بلا هالفنادق صارت بدون عوازل
طيب كان انطقيتوا ببيتكم

[ عدد التعليقات: 10191 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا انسان ……

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 ساعات

هالحين ورى الحرمه تصيح ورى ماتعض على مخده وتسكت

[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 2 ساعتين

من جدد وعععع … اول ليلة بشقتهم المفرؤض
وهي قليلة ادب تقعد تصارخ يعننييي ….. ….. !!!!!
كلي تراااب وبلااش نهيققق 🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين

اسومه
لاتضحكين ثم تنبلين
هالامور مابها ضحك وتريقه

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين

وبعضهن اخذاتها دلع
فرقى وجيههن
تدرين انتس بمكان عام
وش قلة هالحياء
الله يمحاهن

[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يوفقه وش عليه منهم

[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 2 ساعتين

بس بصراحة شخص دكتوراة في التطفل
يعني ضميرك حي حتى مع العروس

[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 2 ساعتين

صادووووم وووووه 😁😂😁😂😁😂😁😂 يازين هالصوت

[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلكم صريحين… اليس ما فعله هذا الشاب من احياء لموروثاتنا وتقاليدنا وجزء من طقوس ليلة الفرح

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيجيبونه ويستاهل العقاب

[ عدد التعليقات: 1645 ] نشر منذ 1 ساعة

الله من اللقافه
دخلوا في كل مكان
ما بقى غير عقول الناس يدخلون يوفها

[ عدد التعليقات: 3738 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا من شباب هالأيام اللي فلتانين ومدحدرين بالاخلاق وعديمين التربية نتمنى من الإمارة انه تقبض عليه

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 55 دقيقة

قديم ذا المقطع العام الماضي

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 52 دقيقة

يمكن

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 52 دقيقة

دايم يعيدون اشياء

[ عدد التعليقات: 8410 ] نشر منذ 15 دقيقة

هي تدري انهاا بمكان عام والكل رايح وجاي وحسهم
بينسمع 😁
الغلط عليهمم

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