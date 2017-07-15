إصابة شابين في حريق مجلس خارجي لمنزل بالقريات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالقريات، من إخماد حريق في منزل، تسبب في إصابة شابين، ونُقلا للمستشفى من قبل صاحب المنزل.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه تبلغ الدفاع المدني عن حادث حريق منزل بحي العزيزية وعند الوصول للموقع تبين أن الحادث عبارة عن حريق مجلس خارجي لمنزل في حين تم نقل إصابتين من قبل صاحب المنزل قبل وصول الفرقة.

وأضاف المتحدث، أنه تم إخماد الحريق ، ونتج عن الحادث إصابة شابين جرى إدخالهما المستشفى خرج أحدهما فيما الاخر لازال منوم في المستشفى.