شائعة وفاة سوزان مبارك تتصدر جوجل - صحيفة صدى الالكترونية

شائعة وفاة سوزان مبارك تتصدر جوجل
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباءً عن وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس حسني مبارك.
وأثار الخبر اهتمام مستخدمي محرك البحث العالمي جوجل، فقد تصدر اسم سوزان مبارك، ووفاة سوزان مبارك، عمليات البحث بنسب عالية منذ صباح اليوم.
ونفى كريم حسين أدمن صفحة أنا آسف ياريس هذه الأنباء، وسخر منها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29635 ] نشر منذ 3 ساعات
الكل ماضي ,, يوم ماهو اليوم غداً ,,
,, نسأل الله الرحمة والمغفره ,, آمين ,,
[email protected]@قآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلنا بنموت طال الوقت ولاقصر
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17378 ] نشر منذ 2 ساعتين
مادمرنا وشتتنا فالعالم اجمع
الا الأشاعات
لأن الناس بارعه في هذا المجال بالذات.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 56 دقيقة
كل نفس ذائقة الموت