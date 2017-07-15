شائعة وفاة سوزان مبارك تتصدر جوجل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباءً عن وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس حسني مبارك.

وأثار الخبر اهتمام مستخدمي محرك البحث العالمي جوجل، فقد تصدر اسم سوزان مبارك، ووفاة سوزان مبارك، عمليات البحث بنسب عالية منذ صباح اليوم.

ونفى كريم حسين أدمن صفحة أنا آسف ياريس هذه الأنباء، وسخر منها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.