برونو أوفيني يُسعد جماهير النصر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أنهى المدافع البرازيلي برونو أوفيني، محترف نادي النصر، حالة القلق لدى المدرج النصراوي حيال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وأعاد عبارة ” لاعب محترف في نادي النصر ” في خانة التعريف الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” .

ووضع برونو أوفيني صورة جماهير النصر في ” الهيدر ” الخاص به، ونشر تغريدة عبارة عن قلبين لونهما أزرق وأصفر، ليؤكد بقاءه مع العالمي في الفترة المقبلة.

هذا وكان اللاعب قد قام الشهر الماضي بتغيير التعريف الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع “ تويتر ” ، وإزالته كلمة لاعب نادي النصر، في إشارة وقتها إلى نيته عدم الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.