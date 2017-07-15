نائب رئيس الاتحاد: النادي استعد لقرار " كاس " بهذه الخطوات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، أن مجلس الإدارة بدأ الاستعداد منذ فترة لقرار محكمة “ كاس ” الرياضية، الخاص بتأييد ما أقرته لجنة فض المنازعات بالفيفيا، بمنع الاتحاد من قيد لاعبين جدد خلال فترتي تسجيل بتجديد عقود بعض اللاعبين المحليين والأجانب في الفريق ” .

وشدد نائب رئيس الاتحاد، على ثقته الكبيرة وأعضاء مجلس الإدارة في الفريق الذي سيظهر معدنه الأصيل في أصعب الظروف، حسبما صرح.

وجدد الاتحاد تعاقده مع كل من كارلوس فيلانويفا وفهد الأنصاري وجمال باجندوح ومحمود عبدالمنعم “ كهربا ” ، بالإضافة إلى قصي خيبري وحسين حلوني، وعبدالرحمن الغامدي وعبدالرحمن الريو.

يذكر أن كعكي كان في استقبال بعثة فريق الاتحاد التي وصلت ظهر السبت إلى مدينة “ مانشستر ” البريطانية، لإقامة معسكر إعدادي لانطلاق الموسم الجديد.