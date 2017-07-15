الهلال يبدي رغبته في الاستغناء عن البرازيلي ليو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة رامون دياز، عن عدم رغبته في وجود المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني ضمن صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل، خاصة بعد التعاقد مع ماتياس بريتوس، وقبل ذلك ضم مختار فلاتة وتجديد عقد ياسر القحطاني.

ويتجه الهلال نحو بيع عقد اللاعب ليو أو إعارته لأحد الأندية المهتمة في خدماته، حيث تبدو نسسبة استمراره ضمن صفوف الفريق ضئيلة، على عكس ما تردد عن استمراره ما لم يضم الهلال مهاجم أجنبي جديد يشغل الخانة السادسة في قائمة الأجانب.

وكان تواجد البرازيلي ليو بوناتيني في معسكر الهلال الخارجي قد فتح باب التساؤلات حول إمكانية استمراره، إلا أن السبب الرئيسي في قدومه هو رغبة عدد من الأندية الأوروبية من مشاهدته عن قرب، والحرص كذلك على أن يكون لائق بدنيا دون انقطاع طويل عن التدريبات.