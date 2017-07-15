جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء) - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء) والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء هيئة تدريس بمرتبتي (أستاذ ، أستاذ مشارك) ووظائف مدرسي لغة بجميع قطاعات الجامعة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت أنه يتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 22 / 10 / 1438هـ الموافق 16 /7 / 2017 م وحتى يوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 20 / 7 / 2017 م.

للتقديم ومعرفة التفاصيل من هنـــــــا.

وهنـــــــــــا.