 جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء) - صحيفة صدى الالكترونية

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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء)

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء)
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف أكاديمية ( للرجال و للنساء) والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء هيئة تدريس بمرتبتي (أستاذ ، أستاذ مشارك) ووظائف مدرسي لغة بجميع قطاعات الجامعة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت أنه يتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 22 / 10 / 1438هـ الموافق 16 /7 / 2017 م وحتى يوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 20 / 7 / 2017 م.

للتقديم ومعرفة التفاصيل من هنـــــــا.

وهنـــــــــــا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 59 دقيقة

موفقين يارب

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