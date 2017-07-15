فينجر ينفي شائعة ضم مبامي من موناكو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نفى آرسين فينجر مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن فريقه طلب ضم المهاجم كيليان مبابي من موناكو ويعتقد أن اللاعب سيستمر مع النادي الفرنسي.

وقال فينجر للصحافيين بعد فوز آرسنال 3-1 على ويسترن سيدني واندررز، اليوم السبت، ” لم نقدم أي عرض، وأعتقد أنه سيبقى تبدو الأمور كذلك لموسم واحد آخر، وربما لديه العديد من الاختيارات، في النهاية لا ينتقل اللاعبون ” .

وأشار فينجر إلى أن اليكس اوكسليد تشامبرلين سيستمر مع آرسنال على الرغم من رغبة تشيلسي وليفربول في التعاقد معه. وقال ” أتوقع استمراره بنسبة 100%. سيبقى مع آرسنال بغض النظر عما سيحدث ” .