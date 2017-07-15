ورشة عمل لمدراء الاحتراف بالأندية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم ظهر اليوم السبت ورشة عمل لمدراء الاحتراف في الأندية المحترفة، بحضور نائب رئيس الاتحاد ياسر المسحل، والأمين العام للاتحاد عادل البطي، ورئيس وأعضاء لجنة الاحتراف بالاتحاد وعدد من ممثلي الأندية.

وشملت الورشة التي عقدت في القاعة الصغرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، على أربعة محاور رئيسة، هي التعديلات الجديدة على اللائحة، وأبرز الملاحظات على المخاطبات التي تتم بين الأندية واللاعبين، والأندية واللجنة، والمحور الثالث الملاحظات على العقود، قبل أن تختتم الورشة بالأسئلة والاستفسارات.