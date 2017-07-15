وظائف شاغرة للجنسين في معهد الإدارة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الإدارة العامة عن رغبته، في شغل بعض الوظائف التعليمية للجنسين، بكوادر وطنية مؤهلة من حملة الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات التي يحتاجها لتنفيذ أنشطته المختلفة ، وفق الشروط التالية:

1. أن تكون الدراسة لجميع المراحل العلمية بالانتظام .

2. أن يكون التخصص في المؤهل الأعلى متسقاً مع التخصص في المراحل العلمية السابقة.

3. ألا يقل المعدل التراكمي لجميع المراحل الدراسية عن ( 3.75 من 5 ) أو ( 3 من 4 ) بتقدير جيد جدا أو أعلى.

4. أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

5. أن تكون الدراسة لمرحلة الماجستير بنظام المواد الدراسية أو نظام المواد الدراسية و البحث ولمرحلة الدكتوراه بنظام المواد الدراسية والبحث .

6. الإلمام باللغة الإنجليزية حيث يشترط للمتقدمين الحصول على درجة ( 80 ) في اختبار *( TOEFL iBT ) أو درجة ( 6 ) في اختبار ( IELTS ) , ولتخصص اللغة الإنجليزية الحصول على درجة ( 100) في اختبار ( TOEFL iBT ) أو درجة ( 7 ) في اختبار ( IELTS ).

7. أن لا يزيد عمر المتقدم عن ( 35 ) سنة لحملة الماجستير و( 50 ) سنة لحملة الدكتوراه .

8. أن لايكون قد امضى على آخر مؤهل علمي حصل عليه اكثر من (3) سنوات.

9. الإلمام بمهارات الحاسب الالي.

10. ان لا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع.

11. الالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج لدرجة الدكتوراه، حسب التخصص الذي يحدده المعهد.

12. اجتياز المقابلة الشخصية.

13. الالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.

وأوضح أنه يقوم المتقدم بملء نموذج طلب التقديم الكترونيا من خلال الدخول على نظام التوظيف، وللاستفسار : برجى الاتصال على الأرقام التالية: ( 011/4745019 – 011/4745465 – 011/4745015 )

أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected]