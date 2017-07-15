 انتشار عبارة " السائق تحت التدريب " بالمركبات في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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انتشار عبارة ” السائق تحت التدريب ” بالمركبات في جدة

انتشار عبارة ” السائق تحت التدريب ” بالمركبات في جدة
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبارة انتشرت مؤخرا في شوارع جدة وهي عبارة «احترس السائق تحت التدريب»، على الرغم من كثرة التصريحات التي تؤكد مخالفتها.

وكان مدير عام المرور، اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، أكد في تصريحات سابقة أن هذه العبارة تُعد مخالفة مرورية، مشيرًا إلى أن العبارات التي توضع على المركبات غير نظامية ولا يسمح بها، وأن الأنظمة تمنع تمكين السائقين من قيادة المركبات إلا بعد منحهم رخص قيادة من مدارس دلة المنتشرة بمناطق المملكة واختبارهم؛ لمعرفة مدى إتقانهم لقيادة المركبات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8160 ] نشر منذ 4 ساعات

يتدرب خارج المدينه

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